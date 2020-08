Russe bricht sich beide Knie beim Stemmen von 400 Kilo – Video

Mediziner in China kämpfen aktuell unter harten Bedingungen mit dem Coronavirus - bei hohen Temperaturen, wie die Zeitung „Daily Mail“ berichtet. Aufnahmen aus dem Netz, die derzeit viral gehen, zeigen, wie schwer die Arbeit in Schutzanzügen wirklich ist. So schüttet eine Corona-Gesundheitshelferin „Eimer von Schweiß“ aus ihrer Schutzkleidung.