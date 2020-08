Zur Corona-Prävention: Diese „Waffe“ schießt Maske ins Gesicht - Video

Der YouTuber Allen Pan aus den USA hat seine neueste Kreation in dem Clip präsentiert, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus helfen könnte. Er entwickelte eine „Waffe“, die eine Mund-Nasen-Bedeckung in Gesichter schießen kann.

In dem Video, das Allen Pan auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, zeigt er den Herstellungsprozess. Zuerst schoss er die Maske auf ein Dummy, schließlich konnte er seine Erfindung an sich selber ausprobieren. Mit Erfolg blieb dabei die Maske über seiner Nase und dem Mund hängen.

Mit diesem Clip sorgte der YouTuber für viel Aufregung im Netz. In zwei Tagen nach der Veröffentlichung sammelte das Video mehr als 200.000 Aufrufe und zahlreiche Kommentare.

Coronavirus in den USA

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom 16. August sind in den USA bislang 5.406.9625 Infektionen registriert worden. 170.065 Menschen sind demnach an den Folgen von Covid-19 gestorben. Knapp 1,8 Millionen Menschen gelten als genesen.

Die Zahl der Neuinfektionen verharrt in den USA weiterhin auf hohem Niveau. So wurden am Sonntag 42.048 Menschen positiv auf Covid-19 getestet.

dd/mt