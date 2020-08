Tesla außer Kontrolle: Überwachungskamera hält Unfassbares fest – Video

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Portals Newsflare am 12. August in der Stadt Wenzhou in der Provinz Zhejiang im Osten des Landes. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Wagen des US-amerikanischen Autoherstellers Tesla unkontrolliert in einen Parkplatz rast. Dabei kollidiert er mit einem anderen Fahrzeug und wird durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert.

Dem Bericht zufolge erlitt derschwere Verletzungen, sein Zustand sei allerdings nicht kritisch gewesen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nun wird der Fall laut dem Tesla-Kundenservice untersucht.

Zuvor war im Netz ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie ein Tesla bei einer Fahrt in der Dunkelheit auf einer Landstraße dank dem Autopiloten eine Kollision mit einem Wildschwein vermeiden konnte. Auf den Clip, der zu einem viralen Hit wurde, wurde selbst Elon Musk aufmerksam. Ihm zufolge würden unterschiedliche Sensoren den Tesla-Fahrzeugen übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Der Autohersteller betont jedoch, dass Lenker auch bei aktiviertem Autopiloten auf die Straße achten und jederzeit bereit sein müssten, die Kontrolle zu übernehmen.

