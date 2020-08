Was ist da los? Fußball-Stars plötzlich um einige Jahre verjüngt - Video geht viral

Ein deutscher Blogger hat Campions-League-Stars beim Finalturnier in ihre Kindheit versetzt, zumindest optisch. Die Bilder sorgen nun für Lacher im Netz.

Plötzlich laufen Kinder mitten in dem Campions-League-Finale in Lissabon über das Feld. Dabei handelt es sich um die echten Fußball-Stars, die von dem deutschen Influencer „Der Schulte“ mit dem Baby-Filter in Kinder verwandelt wurden.

Der lustige Clip, der am Sonntag veröffentlicht wurde, sammelte bereits mehr als drei Millionen Aufrufe und zahlreiche Kommentare.

Derkrönte eine überragende Saison mit dem Gewinn der Champions League. Der deutsche Fußball-Rekordchampion feierte am Sonntagabend in Lissabon im Endspiel der europäischen Königsklasse einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain.

Der FC Bayern München spielt nach dem Gewinn der Champions League gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla um den UEFA-Supercup. Das Finale wird am Donnerstag, dem 24. September (21.00 Uhr), in der Puskás Aréna in Budapest ausgetragen.

dd/mt