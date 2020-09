ISS-Kamera filmt unbekanntes Objekt während Weltraumeinsatzes zweier russischer Kosmonauten – Video

Ein Verschwörungstheoretiker will auf den Aufnahmen einer Kamera an Bord der Internationalen Raumstation ISS ein sich schnell bewegendes Objekt entdeckt haben. Seine Sichtung teilte der Weltverschwörer auf seinem YouTube-Kanal.

Der YouTuber MBB333 will auf den Bildern einer ISS-Kamera, die bereits am 6. April gemacht wurden, ein seltsames Objekt mit „Beinen“ oder mit einer „Antennen-ähnlichen“ Konstruktion gesehen haben.

Während die zwei russischen Kosmonauten einen Weltraumspaziergang außerhalb der ISS durchführten, flog im Hintergrund ein helles Objekt an der Station vorbei.

Der Verschwörungstheoretiker nahm dieses unter die Lupe, um ein möglichst klareres Bild zu kriegen.

„Wenn Sie es sich mehrmals aus einer verlangsamten Perspektive anschauen, werden Sie etwas sehen, das wie eine Antenne oder etwas ähnliches aussieht, das sich von unten löst“, so er.

„Unten und auf der linken Seite kommt etwas heraus“, kommentiert der YouTuber das von ihm vergrößerte Bild des Objektes.

„Dort sieht es so aus, als würden sich Beine lösen. Es ist schwer zu sagen, was dort vor sich ging. Aber man kann definitiv sehen, dass sich ein physisches Objekt im Sichtfeld befindet“, fuhr er weiter fort.

Der Clip wurde mittlerweile mehr als 85.000 Mal aufgerufen und erhielt zahlreiche Kommentare, unter anderem von Ufo-Enthusiasten.

Während einige User die spektakuläre Ufo-Sichtung bestaunen, gehen andere Kommentatoren davon aus, dass es sich bei dem Objekt um einen Satelliten oder sogar eine Reflexion der ISS handeln könnte.

Nasa-Kommentar zu vermeintlichen Ufo-Sichtungen

In der Vergangenheit hatte die US-Weltraumbehörde Nasa immer wieder ihre Live-Kameras nach dem Auftauchen eines unbekannten Objekts am Erdhorizont oder in der Nähe der ISS abgeschaltet. Dies halten Verschwörungstheoretiker für einen Hinweis darauf, dass die Nasa die Existenz von Außerirdischen zu verbergen versucht.

Die US-Weltraumbehörde zerstreut aber diese Gerüchte: „Reflexionen an den Scheiben der Raumstation, Teile der Station selbst oder Lichter von der Erde erscheinen in Fotos und Videos von der ISS wie Artefakte.“

