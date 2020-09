Mein lieber Schwan! Federvieh zeigt Frau, wie korrektes Maskentragen funktioniert – Video

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie eine junge Frau vor einem Schwan niederkniet. Ihre Maske ist unterhalb des Kinns, was ihm offensichtlich ein Dorn im Auge ist – er musste also eingreifen.

​Blitzschnell schnappt er nach der Frau. Im ersten Moment scheint es, als würde das Tier der Dame insbeißen wollen. Es hatte allerdings etwas anderes vor…

Der Schwimmvogel zerrt an der Maske, die darauf exakt auf ihren Mund und ihre Nase zurückgeschleudert wird.

Nach ein paar Schrecksekunden kann sich die Dame das Lachen nicht verkneifen.

Das Video wurde erst vor wenigen Tagen auf Twitter veröffentlicht und sammelte bereits mehr als 24 Millionen Aufrufe.

dd/ae