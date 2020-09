Aggro-Orcas greifen Boote in Spanien an - Video

In den vergangenen Monaten haben Orcas vor Spanien eine ungewöhnliche Aggression gezeigt. Die Schwertwale attackierten und beschädigten mehrere Segelschiffe. Im Netz tauchte ein Video von einer neuen Orca-Attacke von Anfang dieser Woche auf.

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Montag vor der Nordküste Spaniens. Fast gleichzeitig wurden zwei Segelschiffe von Orcas angegriffen und mussten abgeschleppt werden, wie das Portal „La Vanguardia“ berichtet.

„Nach etwas mehr als einer halben Stunde begannen die Schläge. Ich war am Ruder und spürte plötzlich einen gewaltigen Ruck. Ich blickte zurück und sah die Flossen. Ich konnte einen Orca unter dem Heck und zwei auf der einen und einen auf der anderen Seite des Boots ausmachen“, schilderte Alfonso Vega die Attacke auf sein Boot im Interview mit der spanischen Lokal- Zeitung „La Voz de Asturias“. Die Tiere haben ihm zufolge fast eine Stunde lang sein Segelschiff „wie ein Spielball“ durchgeschüttelt.

Am Freitagnachmittag vergangener Woche war ein anderes Boot an der Nordküste Spaniens von einem Orca attackiert worden, wie der britische „Guardian“ das Unternehmen Halcyon Yachts zitierte. Dabei soll ein Schwertwal bis zu 15-mal gegen das Heck gestoßen haben. Das Boot, das aufgrund der Attacke die Steuerung verlor, wurde demnach in den Hafen geschleppt.

Am 30. August hatte ein unter französischer Flagge fahrendes Schiff einen Orca-Angriff über Funk gemeldet. Am selben Tag wurde noch eine Yacht nach einer Begegnung mit Orcas beschädigt.

Orcas

Schwertwale, auch Orcas genannt, sind weltweit verbreitet, bewohnen jedoch bevorzugt küstennahe Gewässer in höheren Breiten. Die größten Populationen von Schwertwalen findet man insbesondere im Nordpazifik, Nordatlantik und in den Polarmeeren.

Die Namen Killerwal und Mörderwal wurden den Tieren auf Grund ihrer oft brutal anmutenden Jagdmethoden gegeben.

Den Meeresforschern geben diese Attacken bislang ein Rätsel auf. Ihnen zufolge sei es äußerst ungewöhnlich, dass die Orcas Boote angreife, obwohl die Schwertwale immer wieder aus Neugier den Booten folgen.

