Es geht um die Wurst: Freche Möwe stopft sich mit Würstchen voll - Video

In einem Fox-News-Interview über die in mehreren US-Bundesstaaten wütenden Waldbrände hat sich US-Präsident Donald Trump auch über Österreich geäußert. An dem Land solle man sich bei der Waldbrand-Prävention ein Beispiel nehmen. „Dort leben sie im Wald. Sie haben dort quasi Waldstädte“, meinte Trump und ergänzte: „Aber sie kontrollieren das Feuer.“