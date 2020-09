Albtraum wird wahr: Bär reißt US-Amerikaner am Pool aus dem Schlaf - Video

Der Mann macht am eigenen Pool ein Nickerchen, doch als er aufwacht, traut er seinen Augen nicht: Da steht plötzlich ein Bär vor ihm. Doch die Reaktion des Mannes darauf ist noch ausgefallener.

Der Zwischenfall ereignete sich nach den Angaben der Zeitung „Daily Mail“ am vergangenen Samstag in Greenfield im US-Bundesstaat Massachusetts.

Matthew Bete machte gerade ein Nickerchen am Pool vor seinem Haus, als dort einauftauchte. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, was das Tier da so alles trieb.

Zunächst trank der Bär aus dem Schwimmbecken, dann schnupperte er neugierig an den Füßen des Mannes.

Dies weckte Bete. Als dieser aufwachte, zuckte das Tier vor Schreck zusammen und machte sich blitzschnell aus dem Staub.

Der Mann schien von der Situation überhaupt nicht erschrocken und griff dagegen kaltblütig zu seinem Handy, um den Moment festzuhalten.

dd/mt