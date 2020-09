New Yorker Müllwagen „entsorgt“ versehentlich Frau auf Bank – Video

In New York ist es zu einem Zwischenfall bei der Müllentsorgung gekommen. Dabei erfasste ein Greifarm des Müllwagens eine Parkbank, auf der eine Frau entspannt saß. Das Opfer wird dabei unsanft zu Boden geschleudert. Eine Überwachungskamera nahm alles auf.

In Rochester, New York, ist es laut der Zeitung „Daily Mail" bereits am 29. Juli zu diesem Zwischenfall gekommen, über den erst jetzt berichtet wird.

Einesaß gerade auf einer Parkbank neben einer. Vor ihr stand ein Müllwagen, der die Tonne entleeren sollte.

Jedoch erfasste ein Greifarm versehentlich die Bank und riss diese aus dem Asphalt. Dabei wurde die Frau durch die Luft geschleudert und schlug hart auf dem Boden auf.

Als der Fahrer die Frau auf der Straße bemerkte, hielt er sein Fahrzeug an. Neben ihm eilte noch ein Passant der Frau zu Hilfe. Ob sich die Frau dabei schwer verletzt hatte, bleibt unklar.

Nach dem Auftauchen dieser Bilder wollen nun lokale Beamten Kontakt mit der Frau aufnehmen.

