Unter arktischen Bedingungen: US-Soldaten trainieren für Großoperationen – Video

Im Netz ist ein Video mit Fallschirmsprüngen der US-Soldaten aufgetaucht. Die Trainings fanden unter arktischen Bedingungen in der Nähe einer militärischen Einrichtung in Alaska statt.

Nach den Angaben des Portals ViralHog wurden die Fallschirmsprünge in der Nähe des Militärstützpunktes Fort Greely in der Southeast Fairbanks Census Area in Alaska durchgeführt.

Die Aufnahmen zeigen, wie Fallschirmjäger aus zwei Flugzeugen springen und sicher auf dem Boden landen.

dd/ae