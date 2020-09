Chor als Corona-Superspreader? Video zeigt Virus-Übertragung beim Singen

Dem Bericht zufolge glauben Forscher der Universität von New South Wales in Sydney, dass Singen, insbesondere in einem Chor, das Coronavirus über Tröpfchen in der Luft verbreiten kann.

Die Erkenntnisse darüber stammen aus einem Zeitlupenvideo, das zeigt, wie ansonsten unsichtbare Partikel aus dem Mund eines Sängers schießen.

Bei dem Experiment wurde eine Testperson gebeten, die Tonleiter zu singen. Dabei schossen beim Singen von den Tönen „Do“, „Fa“ und „Ti“ Partikel mit einer Geschwindigkeit von bis zu sechs Metern pro Sekunde durch die Luft.

So könnte beim Singen eine Menge an Partikeln entstehen, die die Luft in dem Raum füllen und somit sogar die soziale Distanzierung sinnlos machen.

Wissenschaftler schlagen deswegen vor, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Gefahren für Chor-Sänger zu vermeiden. So zum Beispiel sollen sich weniger Menschen versammeln, Masken tragen und einer extremen sozialen Distanzierung folgen.

dd/ae