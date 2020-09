Riesen-Spinne sorgt für Schock-Moment: Nur noch der Schwanz hängt heraus – Video

In dem Video erkennt man eine Huntsman-Spinne, die an der Wand genüsslich ihre Mahlzeit verspeist. Dabei soll die Spinne einen ganzen Gecko verschlungen haben, nur noch sein Schwanz ragte aus dem Maul des Achtbeiners heraus.

Riesenkrabbenspinnen, auch Huntsman-Spinnen genannt, sind in Australien, Neuseeland, Südostasien, im Nahen Osten in Gebieten am Mittelmeer und sehr wahrscheinlich in vielen anderen tropischen und subtropischen Gegenden verbreitet. Der Biss dieser Spinne ist für Menschen nicht tödlich.

Die Huntsman-Spinne kann 16 bis 20 Zentimeter groß werden.

