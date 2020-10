Übergewichtiges Eichhörnchen futtert Cheeseburger und kommt nicht vom Fleck – Video

Ein Video des russischen Verteidigungsministeriums beindruckt mit Aufnahmen über die Pazifikflotte. In Rahmen der taktischen Sommerübungen legt der U-Boot-Jäger „Il-38“ Minen in dem Pazifik. Das Manöver führte die russische Flotte in der „Peter-der-Große-Bucht“ durch, die im Fernost liegt.