Trump mit Corona in Militärklinik: Präsident veröffentlicht Videobotschaft

Donald Trump wurde am Freitagabend (Ortszeit) mit „leichten“ Symptomen einer Corona-Infektion in das Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington gebracht, wo er vorsorglich einige Tage bleiben soll.

​Die Videobotschaft des Präsidenten wurde auf seinem Twitter-Account veröffentlicht, als Trumps Helikopter am Krankenhaus landete.

„Ich denke, es geht mir sehr gut", sagte Trump in dem Video, das noch im Weißen Haus aufgenommen worden war.

Dabei gehe er aber trotzdem zur Sicherheit ins Krankenhaus. Ihm zufolge gehe es auch seiner Ehefrau „sehr gut".

Außerdem bedankte sich Trump in dem Video für die Unterstützung, die ihm zuteil geworden sei.

„Das werde ich nie vergessen“, schlussfolgerte er.

Nach Angaben des Weißen Hauses soll Donald Trump die nächsten Tage vom Krankenhaus aus arbeiten.

Die 50-jährige First Lady blieb dagegen im Weißen Haus.

Zuvor hatte der US-Präsident via Twitter mitgeteilt, dass er und seine Ehefrau Melania positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Donald und Melania Trump hatten sich einem Corona-Test unterzogen, nachdem die enge Beraterin des amerikanischen Präsidenten, Hope Hicks, positiv auf das Virus getestet worden war.

Coronavirus in den USA

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in den USA bislang mehr als 7,3 Millionen Infektionen registriert worden. Mehr als 208.000 Menschen sind demnach an den Folgen von Covid-19 gestorben.

dd/sb