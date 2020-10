Riesige Supermarkt-Regale fallen wie Dominosteine um und begraben Frau unter sich – Video

In einem Supermarkt in Brasilien ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Riesige Produktregale kippten plötzlich um, eine Frau verlor dadurch ihr Leben. Ein Video von dem Unfall tauchte kürzlich im Netz auf.

In den sozialen Netzwerken kursieren derzeit beängstigende Bilder aus einem Supermarkt in der brasilianischen Stadt São Luís. Dort kippte am Freitag plötzlich ein Stahlregal um, das mit einem Domino-Effekt andere Regale mit sich riss.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Zeitung „Daily Mail“ in einem Geschäft der Kette Mateus Atacarejo.

Eine Überwachungskamera in dem Geschäft hielt die dramatischen Szenen fest.

Eine 21-jährige Mitarbeiterin kam dabei ums Leben, zudem sollen sich acht Personen verletzt haben. Offenbar bemerkte die junge Frau die Gefahr zu spät und wurde unter den Waren und der umgestürzten Stahlkonstruktion begraben.

Ermittlungen wurden bereits eingeleitet.

dd/ae