US-Magazin zeigt sich von Landung russischer Marinesoldaten beeindruckt – Video

Beim Kart-WM-Lauf im italienischen Lonato ist es am Sonntag zu verstörenden Szenen gekommen. Rennfahrer Luca Corberi wartete am Streckenrand mit einer Frontschürze in der Hand und warf diese dann vor seinem Rivalen auf die Kart-Bahn. Nun nimmt er zu dieser unsportlichen Tat Stellung.