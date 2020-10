Geländewagen im Stadt-Dschungel: Frau fährt einfach Treppe hinunter – Video

Ein Augenzeuge in der Innenstadt von Vancouver hat seinen Augen nicht getraut, als plötzlich ein SUV mitten auf einer Treppe stand.

Wie genau dieser Geländewagen in die missliche Lage geraten ist, ist unklar.

Amateuraufnahmen zeigen, dass die Autofahrerin selbst nicht wusste, was man in so einer Situation macht und entschied sich, mit dem Fahrzeug die Treppe runter zu fahren.

Mit einem unschönen Geknirsche bewegte sie ihr Auto über die holprige Bahn.

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben des Portals „Global News“ auf der Treppe vom Sheraton Wall Centre.

Einem Augenzeugen zufolge fuhr die Lenkerin an den Schildern des Parkplatzes vom Wall Centre vorbei und dann die Treppe hinunter.

„Sie blieb auf halber Strecke stehen und rief den Zuschauern zu: ‚Ich kann nichts sehen. Macht keine Fotos von mir‘. Dann fuhr sie die Treppe hinunter“, erzählte ein Zeuge gegenüber dem Portal.

Als die Frau bereits weg war, kam das Hotelpersonal sowie der Sicherheitsdienst zu der Treppe. Sie nahmen alles unter die Lupe und sprachen mit den Zeugen.

Dem Augenzeugen zufolge hinterließ der Wagen einige Schäden an der Treppe.

