Bloß keine Angst zeigen! Fischer begegnet zwei gefährlichsten Haien der Welt – Video

In der Nähe der australischen Insel Hinchinbrook in Queensland ist ein 19-jähriger Unterwasserjagd-Liebhaber in die Tiefe getaucht und plötzlich auf zwei der gefährlichsten Haie der Welt getroffen. Das von dem Fischer aufgenommene Video ist auf dem 9 News Portal veröffentlicht.

Am 23. September war Zachary Schmidt mit seinen Freunden beim Speerfischen. Beim Tauchen begegneten ihm plötzlich zwei Bullenhaie. Einer der Raubfische war zweieinhalb Meter und der andere drei Meter lang. „Innerhalb von fünf Sekunden, nachdem ich auf einen Fisch geschossen hatte, tauchten zwei Haie unter mir auf“, erzählt er. „Bei der Unterwasserjagd muss man richtig aufpassen. Haie nehmen alle Geräusche wahr und reagieren darauf.“

Trifft man einen Hai, sollte man keine Anzeichen von Angst zeigen, so der Ozeanbiologie-Student der James Cook University. „Viele Menschen interpretierten das Verhalten von Haien falsch. In der Regel wollen die Raubfische nur den von Ihnen gefangenen Fisch fressen“, sagte er. Schmidt blieb weitere 15 Minuten im Wasser, bis er einen weiteren, sechs Meter langen Hai in der Nähe der Bullenhaie bemerkte. Er dachte, es sei ein Tigerhai und stieg vorsichtig auf das Fischerboot zurück.

Stumpfe Haie sind extrem aggressiv und gefährlich für die Menschen. Sie leben in den Tropen und Subtropen, sie können auch in Süßwasser leben und in Küstengebieten nach Beute suchen. Früher wurde berichtet, dass in den Küstengewässern des australischen Bundesstaates Queensland ein Bullenhai den 18-jährigen Fischer Lachlan Pye attackiert hat. Das mit einer GoPro-Kamera aufgenommene Material zeigt, wie der junge Mann versucht, sich gegen den Raubfisch zu wehren.

ekn/gs