Eurofighter wirft erstmals GBU-48-Bombe in Deutschland ab: Bundeswehr zeigt Premiere auf Video

„Unsere heutige Mission ist es, zwei GBU-48 Präzisionslenkwaffen ohne Explosivmasse, also nur mit einem Betonkörper, aber dem richtigen Kit, also der Laser Guidence vorne und dem GPS-Sensor in der Waffe, in Grafenwöhr zum ersten Mal abzuwerfen“, erklärte ein deutscher Pilot in dem Video.

Dabei wird berichtet, dass bei internationalen Übungen deutsche Piloten regelmäßig die Bombe zum Einsatz bringen. Aber wegen derwurden mehrere Trainings abgesagt. Da Piloten aber Erfahrung benötigen, wurde diesmal auf dem Übungsplatz Grafenwöhr in Deutschland trainiert, der von Amerikanern betrieben wird.

„Die Mission ist folgendermaßen gestaltet, dass wir jetzt ins Zielgebiet fliegen werden, in die Grafenwöhr-Range. Dort werden wir mit einem JTAC, einem sogenannten Joint Terminal Attack Controller, einen Funkkontakt herstellen, der dafür zuständig ist, uns das Ziel zuzuweisen, da wir in dieser Range eine größere Auswahl an Zielen haben“, hieß es in dem Clip.

Der Zielflug der Bombe wird mittels eines Lasers unterstützt.

„Vorne an der Bombe sitzt ein Lasersuchkopf. Wir richten einen Laserpunkt aufs Ziel, der die Bombe ins Ziel lenkt“, erklärt ein US-Soldat in dem Clip.

„Wobei für uns die Bombe ins Ziel bringen, nicht unbedingt der absolute Volltreffer sein muss… Sondern in einem gewissen Wirkkreis, der vollkommen ausreichend ist aufgrund der Explosivmasse, die eigentlich verbracht werden könnte. Wenn es ein paar Meter danebengehen würde, wäre das für uns in der Berechnung noch ein Volltreffer“, so ein deutscher Pilot.

Die Mission war einem Eurofighter-Piloten zufolge ein voller Erfolg: „Wir haben geschafft, was wir uns als Ziel gesetzt haben, beide Waffen ins Ziel zu bringen. Eine sogar als direkter Volltreffer, eine ging etwas kurz, aber genau in dem Rahmen, wie wir das eigentlich haben wollten. Das war eine Super-Mission für uns.“

