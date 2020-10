B-1 mit Alien-Tarnungstechnologie? Seltsamer Fund auf Google-Karte sorgt für Spekulationen – Video

Der selbsternannte Alien-Experte Scott C. Waring ist bei der Suche nach Ufos oder Alien-Stützpunkten auf Google Earth auf etwas Seltsames gestoßen. Der Fund habe ihn „umgehauen“, schreibt der Ufo-Enthusiast in seinem Blog „UFO Sightings Daily“.

Beim Durchstöbern von Google Earth-Karten machte Scott C. Waring eine ungewöhnliche Entdeckung: Auf dem Stützpunkt der US Air Force Dyess AFB im US-Bundesstaat Texas entdeckte der Ufo-Jäger etwas, was er laut dem Blog-Eintrag noch nie gesehen hatte.

„Diese B1 verfügt über Alien-Technologie, die sie unsichtbar machen kann“, glaubt der Verschwörungstheoretiker.

„Wenn Sie die Karte um 360-Grad drehen, sehen Sie leicht die zweite B1, die getarnt ist“, kommentiert Waring die Aufnahmen.

Ob es sich dabei tatsächlich um einen getarnten B-1-Bomber oder nur um einen Bildfehler handelt, ist unklar.

B-1-Bomber

Die Rockwell B-1 Lancer ist ein überschallschneller, strategischer Langstreckenbomber, der von der United States Air Force seit 1986 eingesetzt wird. Obwohl seine Entwicklung bereits Mitte der 1960er-Jahre begonnen hatte, wurde das Projekt 1977 gestoppt. Erst 1981 wurde es wieder ins Leben gerufen. Die ersten B-1-Maschinen wurden 1986 übernommen.

dd/sb