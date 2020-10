Kurvige Influencerin versteckt Kamera in ihren Leggins und filmt heimlich Männer-Blicke – Video

Die 24-jährige Influencerin aus dem US-Bundesstaat Florida zog enge Leggins an und steckte eine Kamera in die Gesäßtasche. So wollte die Frau heimlich die Blicke der Männer auf Video festhalten.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexas Morgan ❣️ (@alexas.morgan) 21 Окт 2020 в 7:43 PDT

„Ich werde sehen, wie viele Blicke mein Hinterteil bekommt“, kommentierte Morgan den Clip.

Die beim Experiment entstandenen Aufnahmen zeigen, wie sich Männer in Richtung der Frau umdrehen, wenn sie einen Supermarkt oder eine Bar betritt.

„Der Typ guckte wirklich aus der Lebensmittelabteilung heraus, um noch einmal nachzuschauen“, lacht die Frau über das Filmmaterial.

„Ich wünsche, ich könnte mir das im wirklichen Leben ansehen“, fährt sie fort.

Mittlerweile sammelte der Clip mehr als 120.000 Likes.

