„Schaut euch das an!“: F-16 startet Abfangmanöver direkt über Trumps Kopf – Video

Bei einer Wahlkampfrede des US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch im US-Bundesstaat Arizona ist ein Flugzeug in den gesperrten Luftraum der Veranstaltung eingedrungen. Da der Pilot des Fliegers nicht auf Funksprüche reagierte, musste ein F-16-Kampfjets Täuschkörper abfeuern, wie das Portal „The Drive“ berichtet.

Während seiner Rede in Bullhead City am Mittwoch wurde Trump auf etwas am Himmel aufmerksam und unterbrach sogar kurz seinen Auftritt.

„Schaut euch das an! Schaut, schaut, schaut! Schaut Euch das an: Sie haben dem Präsidenten eine kleine Vorführung gegeben“, sagte Trump begeistert und setzte seine Wahlkampfrede fort.

Irrtümlich hielt Präsident Trump den Rauch am Himmel für eine Gruß-Aktion an ihn und seine Anhänger.

Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad teilte via Twitter mit, dass ein Flugzeug in die gesperrte Zone um den Veranstaltungsort eingedrungen sei und nicht auf Funksprüche reagiert habe.

Die Maschine habe sich erst gemeldet, als der F-16 Kampfjet Signalleuchten abgefeuert habe. Daraufhin sei diese ohne weitere Zwischenfälle aus dem gesperrten Luftraum eskortiert worden.

US-Präsidentschaftswahlen

Die Präsidentschaftswahl in den USA ist für den 3. November 2020 angesetzt. Der amtierende Präsident Donald Trump kandidiert für eine zweite Amtszeit und wird gegen den demokratischen Kandidaten Joe Biden antreten.

