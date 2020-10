„Fliegender Panzer“ in Russland wird wiederaufgebaut – Video

Als dieser Computerspieler seinen Livestream startete, konnte er sich nicht ausmalen, was für einen Moment seine Kamera erfassen wird. Plötzlich begann alles zu wackeln, Gegenstände fielen auf den Boden. Es war das Seebeben, das sich am Freitag in der Ägäis ereignet und die Westtürkei sowie die griechische Insel Samos erschüttert hatte.