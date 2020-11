Zug voller T-72B3-Panzer rollt durch Russland – Video

Die modernisierten T-72B3-Panzer sind per Zug an die russischen Truppen transportiert worden. Ein Video von der Panzer-Lieferung wurde von dem russischen Panzerbauer Uralvagonzavod veröffentlicht.

Laut dem Portal Rg.ru wurden fast alle Systeme des T-72B3-Panzers modernisiert. Zum einen erhielten die Maschinen neue Motoren und zum anderen ein modernes Feuerleitsystem mit automatischer Zielverfolgung. Dies soll es ermöglichen, die Zeit für die Schulung von Militärs zu verkürzen und die Schießleistung nicht zu verringern.

Zudem bekam der Panzer einesowie ein Bildschirmsystem für den Fahrer. Die Wärmebildtechnik heimischer Produktion soll den ausländischen Gegenstücken, die zuvor an den Panzern installiert worden waren, in ihren Eigenschaften in nichts nachstehen.

Dank allen Neuheiten wurde dem Portal zufolge auch die Manövrierfähigkeit der Panzer verbessert sowie ihr Schutzniveau erhöht. Der Panzerbauer teilte unter anderem mit, dass die Maschinen mit zusätzlichen Schutzmodulen ausgestattet sind. Dies verbesserte den Panzerungswiderstand ohne die Masse des T-72B3 signifikant zu erhöhen.

Uralvagonzavod führte die Arbeiten im Rahmen der Verordnung des Verteidigungsministeriums zur gründlichen Reparatur und tiefliegenden Modernisierung der T-72B-Panzer durch.

Nach den Tests, an denen Vertreter der Militärbehörde, Fahrer, Panzerschützen sowie -Führer teilnahmen, wurde den Kampffahrzeugen zugestimmt. Nun werden diese an die Armee geliefert.

