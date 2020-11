Russlands stärkster Mann schleppt Boeing ab und stellt nationalen Rekord auf – Video

Vor der Veranstaltung hielt der russische Kraftsportler ein Training ab und gönnte sich noch ein kleines Stück Fleisch zum Frühstück, wie Nigmatullin den Journalisten erzählte. Dann befestigte er sich mit Seilen am Flugzeug und schleppte es ab.

Der Rekord wurde vom Hauptschiedsrichter und dem Präsidenten der „Russian Power Extreme Federation“, Wassili Grischtschenko, registriert.

In dem Zertifikat steht, dass der Athlet einen nationalen Rekord in der entsprechenden Disziplin aufgestellt hat, als er eine 36 Tonnen schwere Boeing 737-500 in einer Rekordzeit von 44,58 Sekunden über eine Distanz von 25 Metern gezogen hat.

„Dieses Ereignis ist vollbracht, Elbrus Nigmatullin hat einen nationalen Rekord aufgestellt“, sagte Grischtschenko gegenüber Reportern.

Nigmatullin zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Bei den Training hätte er ein solches Flugzeug nicht vom Fleck bewegen können.

„Ich habe viel leichtere Flugzeuge oder Maschinen anderer Modifikationen gezogen, und heute gab es natürlich gewisse Zweifel“, gestand er.

