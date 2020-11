Spenderherz überlebt Hubschrauber-Bruchlandung und Entgleiten aus Arzthand – Video

Ein Hubschrauber, der ein Spenderherz transportierte, legte am Freitagnachmittag eine Bruchlandung am Landeplatz vom Keck Hospital in Los Angeles hin, wie das Portal „Los Angeles Daily News“ berichtet.

Laut Margaret Stewart von der lokalen Feuerwehr wurde gegen 15.20 Uhr Ortszeit Notfallpersonal zu dem Unfallort geschickt. Derkippte nach der Bruchlandung zur Seite. Stewart zufolge gab es kein Feuer und auch keinen signifikanten Kraftstoffaustritt.

Die beiden Insassen wurden untersucht, hatten aber „keine medizinischen Beschwerden“. Der Pilot hatte leichte Verletzungen erlitten.

„Niemand am Boden oder im Krankenhaus wurde verletzt, auch die Patientenversorgung wurde nicht gestört“, so die Mitteilung vom Keck Hospital.

Das Herz wurde von Feuerwehrleuten sicher geborgen und dem Krankenhauspersonal übergeben.

Als das Organ endlich einem Arzt überreicht wurde, stolperte dieser und ließ den Behälter auf den Boden fallen. Das Spenderherz blieb aber auch diesmal unversehrt.

Innerhalb von zwei Stunden nach dem Absturz wurde das Organ dem Patienten transplantiert, für den es bestimmt war, berichtete das Keck Hospital.

