Unglaublicher Tiefflug im Zeitraffer: Rumänische MiG-21 fliegt nur wenige Meter über Piste – Video

Im Internet ist ein Video von einem extremen Tiefflug eines MiG-Kampfjets der rumänischen Luftwaffe aufgetaucht. Die Maschine donnerte dabei nur wenige Meter über dem Flugplatz hinweg.

Auf die Aufnahmen wurde das Portal Rg.ru aufmerksam. Bei diesem Extremtiefflug soll es sich um ein Manöver im Rahmen der Nato-Übung „Thracian Star 2020“ gehandelt haben. Diese war im September in Bulgarien abgehalten worden.

Zusätzlich dazu wurde ein Video aus dem Cockpit der MiG-21 bei dem Tiefflug veröffentlicht.

MiG-21

Die Mikojan-Gurewitsch MiG-21 ist ein in der Sowjetunion entwickelter einstrahliger Abfangjäger.

Die 1959 in Dienst gestellte Maschine wurde bei den Luftstreitkräften von mehr als 50 Staaten genutzt und in vielen Varianten in Lizenz gefertigt. Insgesamt gab es rund 15 verschiedene Versionen der MiG-21.

dd/sb