Video vom Besuch des jungen Bidens in Sowjetunion veröffentlicht

Im Netz ist ein Video des Besuchs einer Gruppe von US-Senatoren unter Leitung von Joe Biden in der Sowjetunion aufgetaucht. 1979 besuchte der wahrscheinliche Sieger der US-Präsidentschaftswahl 2020 als Vorsitzender des Außen-Ausschusses des Senats der Vereinigten Staaten Moskau und das damalige Leningrad.

Das Video-Interview aus dem Jahr 1979 zu den Ergebnissen des Besuchs wurde vom Gosteleradiofond, der Staatlichen Fernseh- und Rundfunkanstalt Russlands, veröffentlicht.

Damals besuchte Joe Biden mit anderen sechs US-Senatoren die Sowjetunion, um über die Begrenzung strategischer Rüstung zu verhandeln.

„Ihre Leader waren sehr kooperativ und verbrachten viel Zeit mit uns. Meine sechs Kollegen und ich finden diesen Besuch sehr nützlich. Es tat uns leid, dass wir so schnell abreisen mussten“, so Biden.

„Die Aussichten für die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen sind gut“, sagte der junge Demokrat, der damals 36 Jahre alt war, gegenüber einem sowjetischen Journalisten.

Die Strategic Arms Limitation Talks, die Gespräche zur Begrenzung strategischer Rüstung, fanden von 1969 bis 1979 statt und führten zur Unterzeichnung der SALT-Verträge (Verträge zur nuklearen Rüstungsbegrenzung).

Die SALT II-Verträge wurden nach den Verhandlungen, die 1972 in Genf aufgenommen worden waren, am 18. Juni 1979 in Wien von Leonid Breschnew und Jimmy Carter unterzeichnet.

Sie waren eine Reaktion auf SALT I, bei dem nur die Langstreckenraketen limitiert wurden und nicht die Mittelstreckenraketen.

dd/sb