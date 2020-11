Kleiner Orang-Utan-Junge aus Moskau mit Kitzeln zum Lachen gebracht – Video

Das Tier namens Matiku ist ein Borneo-Orang-Utan, der vor mehr als zwei Jahren aus Nowosibirsk nach Moskau gebracht wurde. Seine Mutter hatte ihn abgelehnt.

Matiku, auch Motja genannt, versteht sich laut dem Zoobericht gut mit anderen Artgenossen und spielt oft mit dem Gleichaltrigen Jelai.

Jedoch habe er immer noch eine starke Bindung zu Menschen.

„Er hat überhaupt keine Angst, lässt sich gerne streicheln und inspiziert jeden, der zu ihm kommt, sei es ein Tierarzt oder ein anderer Zoo-Mitarbeiter“, so die Mitteilung.

Das veröffentlichte Video zeigt, wie Motja eine Massage bekommt. Dabei wird er ein bisschen gekitzelt, was ihn zum Lachen bringt.

Von den ersten Lebensmonaten bis zum Alter von zwei Jahren klammert das Neugeborene am Bauch der Mutter, wird von ihr getragen sowie mit Nahrung versorgt. Im Alter von zwei bis fünf Jahren beginnt das Jungtier seine Kletterfähigkeiten zu entwickeln und die Umgebung zu erkunden. Im Alter von fünf bis acht Jahren beginnt die zunehmende Trennung von der Mutter. Die Tiere suchen immer häufiger Kontakt zu Gleichaltrigen.

Die Geschlechtsreife wird in der Regel von Weibchen mit rund sieben Jahren und von Männchen mit acht bis 15 Jahren erreicht. In der freien Wildbahn wird die Lebenserwartung auf bis zu 50 Jahre geschätzt. In menschlicher Obhut können die Tiere ein Alter von 60 Jahren erreichen.

