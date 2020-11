US-Raumschiff zur ISS unterwegs: Crew Dragon bringt Astronauten ins Weltall – Video

Das Raumschiff Crew Dragon des Unternehmens SpaceX ist am Sonntag (Ortszeit) erfolgreich mit vier Astronauten an Bord von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Wie die Kapsel mit der Trägerrakete Falcon 9 abhob, zeigte die Raumfahrtbehörde Nasa in einem Livestream im Netz.