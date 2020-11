Fisch läuft auf Flossen: Erstaunliche Sichtung in der Karibik – Video

Mickey Charteris tauchte gerade vor der Insel Roatán etwa 65 Kilometer nördlich vor der Küste von Honduras, als er das bizarre Meereswesen entdeckte.

Bei dem Geschöpf handelte es sich um die sogenannte Kurznasen-Seefledermaus.

„Diese sucht langsam gehend nach Beute wie Krabben und kleinen Fischen, kann aber mit ihrem Schwanz schwimmen, wenn sie erschreckt wird“, wird der Taucher von der Zeitung „Daily Mail“ zitiert.

Seefledermäuse sind bodenbewohnende Fische aus der Ordnung der Armflosser.

Sie sind weltweit zu finden, außer im Mittelmeer, in subtropischen und tropischen Meeren. Sie halten sich am Meeresboden auf, in der Regel in Tiefen von 100 Metern.

In der Karibik, im Westatlantik und rund um die Galápagos-Inseln bevorzugt die heimische Gattung flacheres Wasser.

dd/ae