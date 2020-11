Seltene Vögel tappen auf Kamtschatka in Kamerafalle – Video

Eine Kamerafalle in dem Kronozki-Naturresevat auf der russischen Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten des Landes hat seltene Vögel aufgenommen. Die Bilder zeigen hell gefärbte Gänse mit grauen Federn auf ihren Flügeln. Laut den Beobachtern wurden diese Vögel zum ersten Mal dort gesehen.

Die Vögel erwiesen sich als gar nicht scheu: Sie knabberten am Gras in der Nähe des Turms, spazierten den Bärenweg am Fluss entlang, dann begaben sie sich ins Wasser und wechselten ans andere Ufer.

Dem Wissenschaftler des Kronozki-Naturresevats, Fjodor Kasanski, zufolge handelt es sich dabei um junge weiße Gänse.

„Diese Entdeckung ist deswegen interessant, weil die einzige bekannte Koloniein Russland die Wrangelinsel im Autonomen Kreis der Tschuktschen bewohnt. Von dort aus fliegen sie für die Überwinterung in die USA und nach Kanada. Die asiatische Population, die einst im Nordosten Eurasiens nistete und in Südostasien überwinterte, gilt als fast ausgestorben aufgrund der irrationalen Ausbeutung von Tieren. Es gibt keine Informationen über ihre Winterquartiere und Nistplätze“, so Kasanski.

Seltsam findet der Forscher allerdings, dass unter den gesichteten Vögeln keine erwachsenen Gänse zu sehen waren.

Gänsefamilien trennen sich laut Kasanski in der Regel nicht sofort: Küken können noch ein oder zwei Jahre in der Nähe ihrer Eltern bleiben.

Es bleibt aber offen, woher und wohin diese seltenen Vögel fliegen.

dd/ae