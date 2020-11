91-Jähriger überlebt Absturz in den Ozean – Video

Ein 91-Jähriger Gleitschirmflieger hat einen Absturz in den Ozean überlebt. Wie durch ein Wunder kam er mit nur ein paar Kratzern davon. Die Rettung des Australiers wurde auf Video festgehalten.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Zeitung „Daily Mail“ am Sonntag in der Nähe von Sydney. Der Gleitschirmflieger schwamm nach dem Absturz an Land.

Die Polizei sowie die benachrichtigten Rettungssanitäter trafen kurz vor 18 Uhr Ortszeit am Unfallort ein.

Aufnahmen vom Unfallort zeigen, wie die Rettungskräfte den 91-Jährigen mit bandagiertem linken Bein über die Felsen führen.

„Er scheint sich nur Schnitte und Blutergüsse zugezogen zu haben“, zitiert die Zeitung die Rettungskräfte.

Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

dd/ae