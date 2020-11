Bei Mindestsichtweite: Russische Piloten zeigen bei Militärtransporter-Manövern ihr Können - Video

Die Il-76-Besatzungen führten die Flüge wegen nicht ausreichender Sicht in der Höhe der Wolkenuntergrenze von etwa 100 Metern durch.

Unter solchen Bedingungen sollten die Piloten den Blindanflug ohne jegliche visuelle Bodenorientierung einüben.

Die Durchführung dieser Flüge sei laut der Militärbehörde notwendig, um das Ausbildungsniveau der Besatzung zu erhöhen.

Il-76

Die Iljuschin Il-76 (Nato-Codename: „Candid“) ist ein schweres Transportflugzeug, das in der Sowjetunion entwickelt wurde und bis heute in Russland hergestellt wird. Das Flugzeug ist in der Lage, schweres militärisches Gerät wie Panzer und Geschütze zu transportieren.

Die Maschine kann mit 500-Kilogramm-Freifallbomben bewaffnet werden. Außerdem können an dem Flugzeug zwei 23-mm-Maschinenkanonen vom Typ Grjasew-Schipunow GSch-23 installiert werden.

Für die Selbstverteidigung ist der Flieger mit sechs Radarwarnsensoren, einer IFF-Antenne sowie zwei Täuschkörperwerfern ausgestattet.

dd/mt