Mann steuert mehrmals seinen Mercedes gegen Burger-Imbiss in Berlin – Amateurvideo

Gestern fuhr ein Mann mit einem Pkw mehrfach in ein Geschäft in der Grünberger Str. in #Friedrichshain. Er flüchtete, konnte aber durch Kolleg. schnell gestellt werden. Der Mann stand wohl unter Drogen und hat keine Fahrerlaubnis.

Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

