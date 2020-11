Starker Regen verwandelt saudische Wüste in Mega-Pfütze – Video

Starker Regen führte in dieser Woche in der saudischen Stadt Jedda am Roten Meer und in den umliegenden Regionen zu Überflutungen.

الدنيا بدت تغرق .. شكل جده سلم على الشهداء اللي معاك 💔 #جده_الان pic.twitter.com/6TOrpfliRm — moudi (@K2almalki) November 26, 2020

Augenzeugen filmten, wie sich die Wassermassen auf den Straßen stauten und den Verkehr zum Erliegen brachten.

Wegen der starken Niederschläge verschlammten viele Straßen.

Medienberichten zufolge sollen Menschen aus den schwer betroffenen Regionen evakuiert werden.

dd/sb