Trump zofft sich mit Reporter: „Sprechen Sie nie auf diese Weise mit dem Präsidenten!“ - Video

Am Donnerstag hat sich Donald Trump erstmals seit der US-Wahl 2020 den Fragen von Reportern gestellt. Sofort kam es zu einem Schlagabtausch zwischen dem amtierenden US-Präsidenten und einem Medienvertreter.

Auf der jüngsten Pressekonferenz im Weißen Haus stellte ein Reporter die Frage, ob Trump bereit sei, das Weiße Haus zu verlassen, falls das Wahlkollegium am 14. Dezember 2020 Joe Biden als Sieger der US-Wahl bestätigen würde. Weiter wollte der Journalist noch wissen, ob Trump dieses Ergebnis akzeptieren würde.

„Es wird schwierig sein, das einzuräumen, denn wir wissen, dass es einen massiven Wahlbetrug gab. Ob wir den Apparat schnell genug in Bewegung bringen… Denn die Zeit spielt gegen uns, alles andere steht auf unserer Seite. Die Fakten sind auf unserer Seite. Das war massiver Wahlbetrug. So etwas sollte in diesem Land nicht passieren. Wir sind wie ein“, antwortete Donald Trump.

Dabei führte er Argumente an, die belegen sollen, dass Biden in einigen Staaten, in denen vor ihm Barack Obama keinen Sieg erringen konnte, betrügerisch gewonnen habe.

Während der Reporter nicht aufhört, weitere Fragen an Trump zu stellen, scheint es dem Präsidenten zu reichen. „Reden Sie nicht so mit mir“, sagt er dem Reporter.

„Sie sind nur ein Leichtgewicht. Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Sprechen Sie niemals auf diese Weise mit dem Präsidenten“ – mit diesen Worten wandte sich Trump an andere Medienvertreter, um weitere Fragen zu beantworten.

US-Wahl 2020

Am 3. November hatte in den USA die Präsidentschaftswahl stattgefunden, ihre endgültigen Ergebnisse wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben. Laut US-Medienberichten wird der Spitzenkandidat der Demokraten genügend Stimmen von Wahlleuten auf sich vereinigen können, um zu gewinnen.

Trump sieht sich selbst als Gewinner, weigert sich aber, seine Niederlage zu akzeptieren, und wirft den Demokraten Wahlfälschung vor.

Das Wahlkollegium wird am 14. Dezember den nächsten Präsidenten und dessen Vize wählen. Das Ergebnis der Abstimmung wird allerdings erst am 6. Januar bekanntgegeben.

Die Amtseinführung des nächsten US-Präsidenten soll am 20. Januar 2021 stattfinden.

