Beluga-Wal schleicht sich an Taucher an und beißt zu: Taucherflosse ab - Video

Beim Reinigen eines Wassertanks in einem chinesischen Aquarium kam es zu einer lustigen Situation zwischen einem Taucher und einem Beluga-Wal. Das Tier verfolgte den Mann ganz leise von hinten und schnappte ihm schließlich in eine Flosse.

Die Aufnahmen wurden nach Angaben der Zeitung „Daily Mail“ in der Longgong Great White Whale World in der Stadt Huaian in der ostchinesischen Provinz Jiangsu gemacht.

Als eingerade einen Wassertank reinigte, kam ein verspielter Beluga-Wal auf ihn zu.

Leise näherte sich das Tier dem Mann von hinten an und biss zu. Dabei schnappte sich das Tier eine Taucherflosse des Pflegers.

Der fassungslose Taucher versuchte dann, dem Wal zu folgen, als dieser mit seinem Ausrüstungsstück davonschwamm.

Experten zufolge besitzen die Beluga-Wale die Intelligenz von Kindern im Alter zwischen drei und fünf Jahren.

dd/mt