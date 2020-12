Vier Wolkenkratzer gleichzeitig weg: Abu Dhabi lässt Hochhäuser sprengen – Video

Die Regierung von Abu Dhabi ließ die Mina Plaza Towers abreißen. In nur zehn Sekunden wurde der Hochhauskomplex am Freitagmorgen kontrolliert gesprengt, wie das Portal „Gulf Today“ berichtet.

„Der Abriss der Towers, der ein Teil des Sanierungsprojektes von Mina Zayed ist, wurde erfolgreich und sicher in zehn Sekunden abgeschlossen. Die Stadtverwaltung von Abu Dhabi bedankt sich bei allen Teilnehmern und der Öffentlichkeit für die Zusammenarbeit und die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen“, so die Mitteilung des Medienbüros in Abu Dhabi.

Dem Portal zufolge wurde der Komplex vor der Sprengung von Bauingenieuren untersucht, um den Abriss mit minimaler Auswirkung auf die Umgebung durchzuführen.

Jeder der gesprengten Türme war mindestens 144 Stockwerke hoch.

Experten platzierten Sprengstoff an insgesamt 18.000 Stellen des gesamten Komplexes. Dabei wurde auch die Windrichtung berechnet, damit der bei der Sprengung freigesetzte Staub ins Meer geblasen würde.

Der Abriss schaffte es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde, da es die höchste kontrollierte Gebäude-Sprengung war.

