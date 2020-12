Riesiger Alligator verschlingt Opfer bei lebendigem Leib: US-Jäger fassungslos – Video

Die Szene ereignete sich am vergangenen Freitag in einem See in Leesburg in Zentralflorida, wie die Zeitung „The Sun“ schreibt.

Die Jäger Cass Couey und Kevin Stipe hielten das Ereignis auf Video fest und veröffentlichten es kurz darauf auf Facebook.

„Monster-Alligator frisst Ente während der Jagd“, wurde der Clip kommentiert.

Dabei scheinen die anderen Enten von dem Reptil, das offenbar nach der nächsten Mahlzeit suchte, unbeeindruckt zu sein.

„Los geht´s, Nummer zwei des Tages“, sagt einer der Männer in dem Video.

„Ok, du bist jetzt satt, verschwinde von hier“, äußert sich der andere Jäger.

Der 30-Sekunden-Clip sammelte bereits über eine halbe Million Aufrufe und zahlreiche Kommentare.

„Die Dinosaurier feiern ein Comeback“, sagte ein User.

„Das ist der größte Alligator, den ich je gesehen habe“, schrieb ein anderer Nutzer.

„Deshalb reise ich nie nach Florida“, bemerkte eine verängstigte Frau.

dd/ae