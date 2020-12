Hohe Wellen erfassten Geländewagen samt Fahrer - Video

Die Augenzeugenaufnahmen zeigen, wie am Nine Mile Beach in Lake Macquarie nördlich von Sydney ein Land Rover Defender von Wellen überrollt wird. Dabei saß der Fahrer noch in dem Wagen.

Ein Mann mit blankem Oberkörper, der in dem Clip auftaucht, soll der Passagier des festgefahrenen Autos sein, der verzweifelt versucht, ein Abschleppseil an dem Wagen zu befestigen.

Dabei muss er seinen Versuch wegen der immer wieder anrollenden Wellen mehrmals abbrechen.

Die Aufnahmen wurden laut dem Portal „9News“ von einer Familie aus Sydney gemacht, die am Wochenende in der Nähe zeltete.

Das Video, das auf Facebook veröffentlicht wurde, ging sofort viral.

„Eine Frage, wie dumm könnte jemand sein, sein Auto in so eine Lage zu bringen“, lautet ein Kommentar zu dem Video.

Chris Croat, der in der Gegend lebt, teilte mit, dass jemand aus dem festgefahrenen Fahrzeug gegen 3 Uhr morgens zu dem Campingplatz lief, um um Hilfe zu bitten.

„Sie haben es schließlich geschafft, das Fahrzeug aus dem Wasser zu holen, mussten aber später am Morgen von zwei Fahrzeugen vom Strand abgeschleppt werden“, sagte er gegenüber Daily Mail Australia.

Trotz der Rettung muss das Auto jedoch mit Totalschaden abgeschrieben werden.

