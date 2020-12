Mit Wasserwerfer bei Minusgraden: So greift Polizei gegen A49-Ausbaugegner durch - Video

Im Dannenröder Forst in Hessen ist die Polizei am Samstag mit einem Wasserwerfer gegen die A49-Ausbaugegner vorgegangen. Im Netz tauchten Bilder und Videos von dem Einsatz auf.

Der Polizei zufolge errichteten die Aktivisten in dem Waldstück im Dannenröder Forst, das für den Bau der Autobahn 49 abgeholzt werden soll, Barrikaden, setzten dort Pyrotechnik ein und blockierten auch Not- und Rettungswege eines sich in der Nähe befindenden Lagers.

„Das Tor zum Logistiklager ist Bestandteil des Not- und Rettungsweges. Freier Zugang muss daher immer uneingeschränkt möglich sein“, schreibt die Polizei via Twitter.

​Dabei soll die Anwendung des Wasserwerfers von den Beamten mehrmals angekündigt worden sein.

​„Der Einsatz deserfolgte nach mehrfacher, ausdrücklicher Ankündigung und Androhung. Niemand wurde überraschend nass“, hieß es weiter.

Danach konnte die Polizei die Barrikaden wegräumen.

Es gab keine Berichte über Verletzte.

Autobahn 49

Die Autobahn soll einmal Nord- und Mittelhessen direkter miteinander verbinden. Insgesamt sollen für den neuen Streckenabschnitt rund 85 Hektar Wald weichen. Im Herrenwald wurde laut der Projektgesellschaft Deges bereits fast die gesamte vorgesehene Fläche von 49 Hektar gerodet. Im Maulbacher Wald waren es 3,5 Hektar. Im Dannenröder Wald – der als eine Art Symbol für die Proteste gegen die A49 gilt – sollen 27 Hektar Wald gefällt werden.

