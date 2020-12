Rostow am Don: Gefährliches Spektakel nach Brand in Feuerwerksgeschäft - Video

In der südrussischen Stadt Rostow am Don ist es zu einem schweren Brand in einem Feuerwerksladen gekommen, wie die regionale Katastrophenschutzverwaltung gegenüber der Presse mitteilt. Im Netz tauchten Bilder des Brandes sowie dessen Folgen auf.

Auf dem Markt „Klassik“ in Rostow am Don brannte gegen 6.30 Ortszeit eine Halle mit Feuerwerkskörpern. Nach letzten Angaben gerieten dabei rund 4000 Quadratmeter in Flammen.

Dabei beträgt die Fläche des zweistöckigen Ladens nach Behördenangaben etwa 3200 Quadratmeter.

Dem Brand wurde die vierte Alarmstufe zugeordnet. Bei solchen Einsätzen sind in der Regel mehr als vier Löschzüge erforderlich, wie z.B. Brand eines landwirtschaftlichen Objektes, Brand eines Industrieobjektes u.ä.

An den Löscharbeiten in Rostow am Don nehmen 317 Menschen mit 114 Löscheinheiten teil.

Videos aus der Stadt zeigen, wie wegen des Brandes Feuerwerkskörper unkontrolliert explodieren.

Die regionale Staatsanwaltschaft leitete bereits ein Ermittlungsverfahren ein, um die Einhaltung von Brandschutzanforderungen zu erforschen.

dd/tm