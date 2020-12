Wählerischer Vierbeiner frisst erst nach gewünschter Zubereitung - Video

Ein Clip von der chinesischen Social-Media-Plattform „Douyin“ zeigt einen wirklich anspruchsvollen Labrador. Duoduo, so heißt die Fellnase, will, dass sein Futter genauso zubereitet wird wie das Essen seines Frauchens. So muss die Besitzerin jedes Mal die Hundenahrung zuerst in die Mikrowelle stellen.

via GIPHY

„Duoduo, mein Essen ist fertig. Ich werde es essen, solange es heiß ist. Du solltest auch mit deinem Futter anfangen“, sagt die Frau in dem Clip.

Doch der Hund fängt vor Enttäuschung an zu bellen. Erst nachdem seine Besitzerin die Trockennahrung in die Mikrowelle stellt und das Signal des Geräts imitiert, beginnt der Hund seine Mahlzeit.

„Er liebt den Klang und ist ganz aufgeregt, wenn er sieht, wie ich etwas in die Mikrowelle stelle“, erzählte die Frau gegenüber die Zeitung „Daily Star“.

dd/tm