Letztes Geleit: Moskau verabschiedet sich von ermordetem Botschafter - VIDEO

Karlow war am Montag in Ankara vor laufenden Kameras erschossen worden, als er bei der Einweihung einer Fotoausstellung eine Ansprache hielt. Der Angreifer war ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er wurde auf der Stelle von Sicherheitskräften getötet. In den Folgetagen wurden in der Türkei Medienberichten zufolge 13 Verdächtige gefasst.

Mittlerweile soll sich die Terrorgruppe Al-Nusra zu dem Attentat bekannt haben.