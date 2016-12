Neues VIDEO zeigt Lkw-Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Dabei reißt der Lastwagen zwölf Menschen in den Tod und verletzt rund 50 Menschen, einige davon schwer.

Eine Dashcam filmte, wie der Todes-Lkw von links in Richtung Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zurast. In dem Video ist jedoch nicht zu sehen, was auf dem Markt weiter genau passierte.