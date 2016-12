Wie die Fluggesellschaft "JetBlue" am Donnerstag mitteilte, wurde Ivanka Trump auf einem Inlandsflug aus New York von zwei Passagieren beschimpft.



„Wieso ist sie an Bord dieses Flugs? Sie sollte einen Privatflug nehmen", rief einer der Männer.





Dabei war die 35-Jährige in Begleitung ihres Mannes, Jared Kushner, und ihrer drei Kinder.Sie habe versucht, diese verbale Attacke zu ignorieren und ihre Kinder abzulenken.Die Crew entschied sich jedoch sofort, nicht mit den Unruhestiftern abzuheben. Wenig später mussten diese das Flugzeug verlassen.