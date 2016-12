Die Bilder zeigen den Maßstab der Such- und Rettungsarbeiten, bei denen Hunderte Schiffe, Boote sowie Fliegerkräfte eingesetzt sind.

„Die Suchaktion im Absturzgebiet der Tu-154-Maschine dauern an. Die Arbeiten laufen auch nachts. An dem Unglücksort sind Scheinwerfer mit hoher Lichtleistung sowie Lichtmaste aufgestellt worden, die den Rettungskräften den Einsatz in der Dunkelheit ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. „Diese beleuchten einen Umkreis von bis zu 80 Metern um die Schiffe, wo sie installiert sind. Insgesamt sind an der Aktion mehr als 3000 Helfer und mehr als 200 Einheiten Technik beteiligt.“

© Sputnik/ Tu-154-Absturz bei Sotschi

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Flugzeug vom Typ Tu-154 des russischen Verteidigungsministeriums sieben Minuten nach dem Start vom Flughafen Adler bei Sotschi aus bisher ungeklärter Ursache ins Schwarze Meer gestürzt. An Bord waren acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere: Unter ihnen waren Sänger, Solisten, Musiker und Tänzer des weltberühmten Alexandrow-Chors, drei TV-Filmteams mit insgesamt neun Journalisten sowie die weltweit engagierte Ärztin und Leiterin der Wohltätigkeitsstiftung „Gerechte Hilfe“, Jelisaweta Glinka, auch bekannt als „Doktor Lisa“.