Tollpatschiger IS-Attentäter bleibt stecken und explodiert - VIDEO

Ein Terrorist der Terrormiliz Islamischer Staat (IS, auch Daesh) ist beim Angriff auf irakische Militärs in einem mit Sprengkörpern vollgepackten Fahrzeug bei voller Fahrt in einen Wassergraben gefahren und da steckengeblieben. Die Sprengsätze detonierten im Truck und jagten ihn in die Luft. Die Attacke ereignete offenbar sich westlich von Mossul.

Volltreffer in irakischer Wüste: Hier fliegt IS-Selbstmord-Truck auseinander – VIDEO

Die irakische Armee, unterstützt von kurdischen Peschmerga-Einheiten, regierungstreuen Milizen und US-Truppen sowie Kampfflugzeugen der Anti-IS-Koalition hatte am 17. Oktober eine Großoffensive auf die von den IS-Kämpfern vor zwei Jahren eroberten Stadt Mossul, die zweitgrößte Stadt des Irak, begonnen.

In mehr als eine Million Einwohner zählenden Stadt werden bis zu 5.000 IS-Kämpfer vermutet.